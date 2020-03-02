Yarışmacı cevap vermekte zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti! Doğum yeri kısmında "Sivaslı" yazan biri...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" ifadelerine yer verildi. Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga soran soruya yarışmacı cevap vermekte zorlandı ve izleyicilerden birçok kişi sorunun cevabını yanlış tahmin etti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?
A: Ege
B: İç Anadolu
C: Karadeniz
D: Doğu Anadolu
Doğru cevap: A: Ege
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