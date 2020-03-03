Milyoner'de geceye damga vuran 'Sivas' sorusu! Bakın cevabı neymiş... 03.03.2020 02:45

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya yöneltilen 'Sivas' sorusu damga vurdu. "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" şeklinde sorulan sorunun cevabını herkes 'İç Anadolu Bölgesi' zannetti ama gerçek bambaşka çıktı.