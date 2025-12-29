Atv'de yılbaşı karnavalı! Milyoner’in yılbaşı özel bölümü fragmanı yayınlandı
Yeni yıla Türkiye'nin en sevilen yarışmasıyla girmeye hazır mısınız? Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde; Seda Sayan, Özcan Deniz ve Semicenk en sevilen şarkılarını söylerken, komedyen Ali Congun ise kahkahaya boğacak. Üstelik bu gece kazanılan tüm ödüller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki çocuklarımıza gidecek. Hem eğlence hem duygu dolu anların yaşanacağı o muhteşem gecenin fragmanı ve detayları haberimizde!
atv, 2026 yılına Türkiye'nin en çok kazandıran ve en sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" ile giriyor. Oktay Kaynarca'nın usta sunumuyla ekranlara gelecek olan özel bölümde, stüdyo adeta bir müzik şölenine ev sahipliği yapacak. Türk müziğinin dev isimleri Seda Sayan ve Özcan Deniz ile son dönemin en çok dinlenen isimlerinden Semicenk, hem bilgi birikimlerini konuşturacak hem de sevilen şarkılarıyla izleyicileri mest edecek.
Ali Congun ile Kahkaha Dolu Anlar
Yarışmanın sürpriz konuklarından biri de sevilen komedyen Ali Congun olacak. Kendi has üslubuyla bilgisini sınayacak olan Congun, esprileri ve eğlenceli yorumlarıyla yılbaşı gecesini tam bir neşe şölenine çevirecek. Hem rekabetin hem de mizahın doruk noktasına ulaşacağı program, ekran başındakilere unutulmaz bir gece vaat ediyor.
Anlamlı Bağış: Kazanan Çocuklar Olacak
Gecenin en anlamlı yanı ise kazanılan ödüllerin gideceği yer olacak. Milyoner koltuğuna oturan ünlü sanatçılar, yarışmadan elde ettikleri tüm kazancı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlarda yetişen çocukların ihtiyaçları için bağışlayacaklar. Bu sosyal sorumluluk projesiyle, yeni yıla girerken kimsesiz çocukların yüzü güldürülecek.
Müzik, Eğlence ve Bilgi Bir Arada
Sadece bir bilgi yarışması değil, tam bir "show" havasında geçecek olan özel bölümde; Seda Sayan'ın enerjisi, Özcan Deniz'in romantik şarkıları ve Semicenk'in hit parçaları stüdyoyu şenlendirecek. Bilgi yarışmasının heyecanı müzikle harmanlanarak izleyicilere sunulacak.
Seda Sayan, Ali Congun, Semicenk ve Özcan Deniz'in hem konuk hem yarışmacı olacağı Milyoner Yılbaşı Özel Çarşamba 20.00'de atv'de!