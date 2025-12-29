Atv'de yılbaşı karnavalı! Milyoner’in yılbaşı özel bölümü fragmanı yayınlandı

atv, 2026 yılına Türkiye'nin en çok kazandıran ve en sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" ile giriyor. Oktay Kaynarca'nın usta sunumuyla ekranlara gelecek olan özel bölümde, stüdyo adeta bir müzik şölenine ev sahipliği yapacak. Türk müziğinin dev isimleri Seda Sayan ve Özcan Deniz ile son dönemin en çok dinlenen isimlerinden Semicenk, hem bilgi birikimlerini konuşturacak hem de sevilen şarkılarıyla izleyicileri mest edecek.

Ali Congun ile Kahkaha Dolu Anlar

Yarışmanın sürpriz konuklarından biri de sevilen komedyen Ali Congun olacak. Kendi has üslubuyla bilgisini sınayacak olan Congun, esprileri ve eğlenceli yorumlarıyla yılbaşı gecesini tam bir neşe şölenine çevirecek. Hem rekabetin hem de mizahın doruk noktasına ulaşacağı program, ekran başındakilere unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Anlamlı Bağış: Kazanan Çocuklar Olacak

Gecenin en anlamlı yanı ise kazanılan ödüllerin gideceği yer olacak. Milyoner koltuğuna oturan ünlü sanatçılar, yarışmadan elde ettikleri tüm kazancı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlarda yetişen çocukların ihtiyaçları için bağışlayacaklar. Bu sosyal sorumluluk projesiyle, yeni yıla girerken kimsesiz çocukların yüzü güldürülecek.

Müzik, Eğlence ve Bilgi Bir Arada

Sadece bir bilgi yarışması değil, tam bir "show" havasında geçecek olan özel bölümde; Seda Sayan'ın enerjisi, Özcan Deniz'in romantik şarkıları ve Semicenk'in hit parçaları stüdyoyu şenlendirecek. Bilgi yarışmasının heyecanı müzikle harmanlanarak izleyicilere sunulacak.

Seda Sayan, Ali Congun, Semicenk ve Özcan Deniz'in hem konuk hem yarışmacı olacağı Milyoner Yılbaşı Özel Çarşamba 20.00'de atv'de!