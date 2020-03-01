Milyoner'de geceye damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye bir yarışmacıya yöneltilen 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu damga vurdu. "Şuan karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu dahil stüdyodaki herkesi gülümsetti. İşte o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye bir yarışmacıya yöneltilen 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu damga vurdu. "Şuan karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu dahil stüdyodaki herkesi gülümsetti. İşte o anlar...
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