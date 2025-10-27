Milyoner’de “unutulma hakkı” sorusu dikkat çekti: Çocukların dijital hakları gündemde!

Milyoner'den çocuk hakları ile ilgili dikkat çekici soru!

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı Milyoner'in dün akşam yayınlanan bölümünde, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesini hatırlan önemli ve bir o kadar da ilginç bir soru soruldu.

Dijital Dünyada çocuğun "unutulma hakkı" ne anlama gelir sorusunun doğru cevabı "Çocuğun kişisel verilerinin kamusal ve dijital alanlarından kaldırılması" idi. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca "Gerçekten incelikli düşünülmüş bir hak. Bir sürü insan (anneler, babalar dahil) çocuklara sormadan içerikler paylaşıyorlar ama çocuk orada bulunmak istemeyebilir, bu doğrultuda bu içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili bir hak." yorumunu yaptı.