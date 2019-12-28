Türk illüzyonist Sermet Erkin, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! 28.12.2019 22:20

Pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan ve ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya Türk illüzyonist Sermet Erkin katıldı. Programı yakından takip eden izleyiciler Sermet Erkin ile ilgili araştırma yapıyor.

SERMET ERKİN KİMDİR?

Sermet Erkin, 10 Eylül 1952 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 'Sihirrbazlar Kralı Zati Sungur'un yegâne çırağıdır.

Sermet Erkin Türk sihirbaz, illüzyonist, tiyatro oyuncusu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi bölümü mezunu olan Erkin, ilkokul zamanından itibaren ilgi duyduğu illüzyon sanatının, Türkiye'deki en ünlü ustası Zati Sungur'un öğrencisidir.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve kendi kurduğu tiyatroda çalıştı. Uzun seneler yurt içi ve yurtdışında illüzyon gösterileri yaptı. Halen illüzyon gösterilerini sürdüren Erkin, çeşitli yayın organlarında gelenekli tiyatromuz alanında yazılar yazdı. Yazılarını halen Atlas Tarih dergisinde devam ettiriyor.