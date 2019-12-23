"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? 23.12.2019 21:22

Kenan Ülkesi ya da Kenan Diyarı olarak bilinen tarihi bölge nerededir sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....

"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

A: Batı Afrika

B: Mağrip

C: Yakın Doğu

D: Uzak Doğu

Doğru cevap: C: Yakın Doğu