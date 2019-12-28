Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? 28.12.2019 23:26

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....