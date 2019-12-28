Haberler Video Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?

28.12.2019 23:26

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Kim Milyoner Olmak İster Videoları