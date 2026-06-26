Oktay Kaynarca ile "Kim Milyoner Olmak İster?" Pazar günü atv'de

Milyoner'de 300 Bin TL'lik Trabzonspor sorusu!

Milyoner'de 200 bin TL'lik Nahl suresi sorusu!

Boğaziçi mezunu yarışmacıdan tereddüt: Türkçede ondalık sayılar nasıl yazılır?

Kim Milyoner Olmak İster

Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Kim Milyoner Olmak İster

Boğaziçi mezunu yarışmacıdan tereddüt: Türkçede ondalık sayılar nasıl yazılır?