Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir sorusu şu saatlerde merakla araştırılıyor. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bu soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?
A: Bakgit
B: Yolbul
C: Bulgit
D: Arabul
Doğru Cevap: B: Yolbul
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