Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? 27.01.2020 23:00

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? " ifadelerine yer verildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?

A: Salı

B: Çarşamba

C: Perşembe

D: Cuma

Doğru cevap: C: Perşembe