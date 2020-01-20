Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulan "Zeval" sorusu! Zeval eskiden günün hangi vaktini belirtirdi? 20.01.2020 23:22

ATV ekranlarının çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?" sorusu geceye damgasını vuran sorulardan birisi oldu. Yarışmacının bir süre cevap vermek için zorlandığı soru arama motorlarında izleyiciler tarafından merakla araştırıldı. İşte o soru ve yanıtı...

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

A: Sabah

B: Öğle

C: Akşam

D: Gece

Doğru cevap: B: Öğle