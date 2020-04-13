Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır? 13.04.2020 23:22

Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmacıya sorulan bu soru geceye damgasını vurdu. İzleyicilerin yarışmanın yayınlandığı dakikalarda merakla yanıt aradığı sorunun cevabı herkesi şaşırttı. İşte merakla araştırılan o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır?

A: Sodyum

B: Çinko

C: Alüminyum

D: Demir

Doğru cevap: B: Çinko