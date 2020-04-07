Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izleyicisi tarafından ilgiyle takip edildi. Milyoner'in son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir?" sorusu damga vurdu. Peki, "Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o sorunun cevabı...
Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? | Kim Milyoner Olmak İster07.04.2020 00:20
- Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? | Kim Milyoner Olmak İster
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