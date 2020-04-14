İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur? | Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusu damgasını vurdu. Peki, "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun cevabı ne? İşte detaylar...
İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur? | Kim Milyoner Olmak İster14.04.2020 00:18
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