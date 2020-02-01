Haberler Video Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: Resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: Resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: Resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?

01.02.2020 23:13

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Kendi resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kendi resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?

A: İrlanda

B: Madagaskar

C: Japonya

D: Cezayir

Doğru cevap: D: Cezayir

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Kim Milyoner Olmak İster Videoları