Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: Resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir? 01.02.2020 23:13

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Kendi resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kendi resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?

A: İrlanda

B: Madagaskar

C: Japonya

D: Cezayir

Doğru cevap: D: Cezayir