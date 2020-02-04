Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan "Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?" sorusunun yanıtı geceye damgasını vurdu. atv'nin televizyon klasiği haline gelen yarışma programı Milyoner'de bu hafta, yarışmacı Mehmet Bey'in karşısına çıkan 60.000 TL değerindeki soru Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte, merak edilen sorunun yanıtı ve o anlar...
'Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun' sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu04.02.2020 00:57
- 'Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun' sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
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