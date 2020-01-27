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Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?

Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?

27.01.2020 23:18

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?" ifadelerine yer verildi.


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?

A: Salı

B: Çarşamba

C: Perşembe

D: Cuma

Doğru cevap: C: Perşembe

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