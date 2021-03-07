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Kardeşlerim 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Karnım acıkınca bir tane simit istiyorum çok mu şey istiyorum?"

Kardeşlerim 4. bölüm fragmanı yayınlandı:
07.03.2021 11:33
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Kardeşlerim 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Karnım acıkınca bir tane simit istiyorum çok mu şey istiyorum?" başlığıyla dikkat çeken fragman sonrası Kardeşlerim 4. bölümde neler yaşanacağı konusunda merak arttı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle cumartesi akşamları Atv’de ekranlara geliyor. İşte ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi 4. bölüm fragmanı...


çok mu şey istiyorum?" başlığıyla dikkat çeken fragman sonrası Kardeşlerim 4. bölümde neler yaşanacağı konusunda merak arttı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları Atv'de...

Kardeşlerim Videoları
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