Hercai 66. bölüm fragmanı: "Ya Reyyan bir daha gelmezse?"

Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 66. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Fragmanda "Ya Reyyan bir daha gelmezse?" sözü dikkat çekiyor. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 66. bölüm fragmanı...