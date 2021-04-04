Hercai 66. bölüm fragmanı: "Ya Reyyan bir daha gelmezse?"

Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 66. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Fragmanda "Ya Reyyan bir daha gelmezse?" sözü dikkat çekiyor. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 66. bölüm fragmanı...
Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?