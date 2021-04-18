RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai 68. bölüm 2. fragmanı: "Evladın, anasının acısıyla yaşasın!"

Hercai 68. bölüm 2. fragmanı:
18.04.2021 13:27
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Hercai 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 68. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Fragmanda "Evladın, anasının acısıyla yaşasın!" sözü dikkat çekiyor. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 68. bölüm 2. fragmanı...


Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

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