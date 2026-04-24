Gaziantep'te cinayet: Tacizle suçladığı babasını öldürdü

Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde 14 yaşındaki E.B., kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği babası Ali B.’yi (42) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından suç aletiyle birlikte emniyete giderek teslim olan küçük kızın ifadesi dehşeti ortaya çıkarırken, polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Babasını Boğazından Bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki E.B. ile babası Ali B. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldıran E.B., Ali B.'yi boğazından bıçakladı. Talihsiz adam aldığı ağır darbeyle kanlar içinde yere yığıldı.

Polis Merkezine Gidip Teslim Oldu

Olayın ardından evden ayrılan E.B., vakit kaybetmeden en yakın polis merkezine giderek babasını öldürdüğünü itiraf etti ve teslim oldu. E.B.'nin ihbarı üzerine adrese ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Ali B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği saptandı. Ali B.'nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gerekçesi Kan Dondurdu: "Taciz Ediyordu"

Emniyette pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.B.'nin, cinayeti babasının kendisine yönelik cinsel tacizleri nedeniyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi. 14 yaşındaki çocuğun emniyetteki işlemleri sürerken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

