Hercai 67. bölüm fragmanı: ''Bana bebeğimi getirir misin?''

Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin’in paylaştığı Hercai’nin 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Hercai’nin yeni bölüm fragmanına Reyyan’ın amcası Cihan Şadoğlu’na yönelttiği “Bana bebeğimi getirir misin?”sorusu damga vurdu. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 66. bölüm fragmanı...
Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?