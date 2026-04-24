Şırnak'ta arazi kavgası kamerada: 29 yaralı

Bölüzer Mevkiinde Taşlı Sopalı Dehşet

Olay, Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyünün Bölüzer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında eskiye dayalı arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile fertleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşların ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

29 Yaralı Hastanelere Sevk Edildi

Jandarmanın müdahalesiyle kontrol altına alınan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden darbe alan 29 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri saha koşullarında gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi ve Şehit Aydoğan Aydın Tümen Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

3 Kişi Cezaevine Gönderildi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen isimler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köyde yeni bir olay yaşanmaması adına jandarma ekiplerinin nöbeti sürüyor.