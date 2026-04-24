Ankara’da damat dehşeti: Kayınpederini 3 kurşunla vurdu

Şiddet Husumete Dönüştü: Caddede Kurşun Yağdırdı

Olay, Mamak ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden şiddet gören kızını kısa süre önce yanına alan Muharrem G. ile damadı Murat G. arasında husumet başladı. Caddede karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan damat Murat G., yanındaki tabancayla kayınpederine üç el ateş etti.

Babasını Vuran Eniştesini Bıçakladı

Saldırı sırasında babasının yanında bulunan Muharrem G.'nin oğlu, babasının kanlar içinde yere yığıldığını görünce eniştesine bıçakla saldırdı. Saldırgan damat Murat G., kayınbiraderi tarafından bacağından yaralandı. Çevredeki esnafın büyük panik yaşadığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayınpederin Durumu Ağır

Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Muharrem G., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan kayınpederin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan saldırgan damadın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Esnaf O Anları Anlattı: "3 El Silah Sesi Duyduk"

Olayın tanığı olan mahalle esnafı, "Hepimiz kaçıştık. Saldırgan eşini dövüyormuş, bu yüzden aralarında husumet varmış. Kayınpeder çok kan kaybetmişti, durumu ağırdı. 3 el silah sesi duyduk" ifadeleriyle dehşet anlarını anlattı. Polis ekipleri, babasını vuran eniştesini yaralayan genci gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.