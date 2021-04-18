Hercai 68. bölüm fragmanı: "Ben sana bir kez daha aşık oldum..."

Hercai 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 68. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Fragmanda "Ben sana bir kez daha aşık oldum..." sözü dikkat çekiyor. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 68. bölüm fragmanı...