Hercai (69. bölüm) final fragmanı: "Gözyaşları hüzünden değil mutluluktan akacak..."

Atv'nin sevilen dizisi Hercai final bölümü ile izleyiciyi son kez ekran başına kilitliyor. Hercai 69. bölüm fragmanı sonrası final bölümü büyük bir merakla beklirken fragmanda, "Gözyaşları hüzünden değil mutluluktan akacak..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 69. bölüm final fragmanı...

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.