Haberler Video Hercai Videoları Hercai 66. bölüm 2. fragmanı: "Benim babam öldürüldü, bedelini ödettireceğim!"

Hercai 66. bölüm 2. fragmanı: "Benim babam öldürüldü, bedelini ödettireceğim!"

Hercai 66. bölüm 2. fragmanı:
04.04.2021 11:00
Ana Sayfa 01:49
İstanbullular dikkat! Bu...
Ana Sayfa 00:43
Kardeşlerim dizisinin 8. bölüm...
Ana Sayfa 00:58
Toroğlu'ndan flaş Terim...
Ana Sayfa 00:34
‘Kucağıma mı alayım’ diyen...
Ana Sayfa 01:11
2 bin 400 yıllık lahit...
Ana Sayfa 01:04
Bakanlık açıkladı! Hepsi ele...
Ana Sayfa 09:28
Sizin başınız benim dayım...
Ana Sayfa 04:49
Hülya Avşar'dan bomba...
Ana Sayfa 01:54
Şeyma Subaşı milyarder...
Ana Sayfa 01:06
Çukur yeni bölümden ilk sahne!...
Ana Sayfa 00:32
İstanbul Beykoz'da pompalı...
Ana Sayfa 01:40
Türkiye'den GKRY'ye çok sert...

Hercai 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 66. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Fragmanda "Benim babam öldürüldü, bedelini ödettireceğim!" sözü dikkat çekiyor. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 66. bölüm 2. fragmanı...


Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?
Hercai Videoları