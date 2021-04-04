Hercai 66. bölüm 2. fragmanı: "Benim babam öldürüldü, bedelini ödettireceğim!"

Hercai 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 66. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Fragmanda "Benim babam öldürüldü, bedelini ödettireceğim!" sözü dikkat çekiyor. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 66. bölüm 2. fragmanı...