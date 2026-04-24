Tartışma Cinayetle Bitti: Çocuklarını Alıp Kaçtı

Olay, dün gece saat 02.00 sularında Anamur'da meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. ile eşi Cangül Çakıroğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen E.Ç., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Cangül Çakıroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı koca 2 ve 9 yaşındaki iki çocuğunu yanına alarak 33 ANJ 679 plakalı otomobiliyle kayıplara karıştı.

PTS ve KGYS Adım Adım İzledi

Mersin emniyetinin ihbarı üzerine çevre illerde teyakkuza geçildi. Zanlının kullandığı araç, bugün öğle saatlerinde Antalya Aksu girişinde PTS kameraları tarafından fark edildi. KGYS üzerinden anlık takibi başlatılan aracın Kuzey Çevreyolu istikametine yönelmesi üzerine Cinayet Büro ve devriye ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

20 Kilometrelik Takip Başköy'de Son Buldu

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 kilometre boyunca takip ettikleri aracın önünü Kuzey Çevreyolu Başköy yol ayrımında kesti. Kaçacak yolu kalmayan katil zanlısı E.Ç. gözaltına alındı. Operasyon anında araçta bulunan ve büyük korku yaşayan çocuklar, polis abileri tarafından teselli edilerek emniyete götürüldü.