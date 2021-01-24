Hercai 56. bölüm fragmanı izle: "Senin yüzünü güldüren her şey beni mutlu eder"

Hercai 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi güçlü oyuncu kadrosunun yer aldığı Hercai 56 yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Atv ekranlarında yayınlanan Hercai 56. bölüm fragmanında"Senin yüzünü güldüren her şey beni mutlu eder" sözü dikkat çekiyor.