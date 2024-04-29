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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 10:31 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 10:31

TikTok'ta rezalet! Cani anne 'Karagül' çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti! Bakanlık harekete geçti

Sosyal medya platformu TikTok 'Karagül' adıyla yayın yapan M.C. isimli bir kadın, canlı yayında çocuklarını öldüresiye dövdü. Çocuğu kafasını kapıya çarpıp kanlar içinde kaldığı halde canlı yayınına devam eden cani anneye tepkiler çığ gibi büyüdü. Yemek yediği sırada yine canlı yayın açan kadın, polisleri görünce neye uğurladığını şaşırdı. Polislere, "TikTok belim gelir kapım. Beni şikayet edenlerden şikayetçiyim" diyen M.C, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sorumsuz annenin elinden alınan 3 çocuk artık devlet korumasına girdi.

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