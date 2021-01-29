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Hercai 57. bölüm fragmanı: "Bundan sonra sevdiklerime gelecek en ufak zararda ben bağışlamam!”

Hercai 57. bölüm fragmanı:
29.01.2021 18:25
Ana Sayfa 01:55
CHP'de mektup krizi! 3 isim...
Ana Sayfa 02:45
Boğaz'da şaşırtan görüntü!...
Ana Sayfa 01:12
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Ana Sayfa 07:07
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O ilde 385 köy yolu ulaşıma...
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Ana Sayfa 07:05
CHP sokakları ateşlemek...

Hercai 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile yeni yılla birlikte izleyiciyi pazar günleri karşılayan Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 57. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 57. yeni bölüm fragmanında, "Bundan sonra sevdiklerime gelecek en ufak zararda ben bağışlamam!” sözü dikkat çekiyor.


Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır. Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar. Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.
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