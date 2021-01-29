Hercai 57. bölüm fragmanı: "Bundan sonra sevdiklerime gelecek en ufak zararda ben bağışlamam!”

Hercai 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile yeni yılla birlikte izleyiciyi pazar günleri karşılayan Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 57. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 57. yeni bölüm fragmanında, "Bundan sonra sevdiklerime gelecek en ufak zararda ben bağışlamam!” sözü dikkat çekiyor.