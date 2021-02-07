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Hercai 58. bölüm 2. fragmanı: ''Öldürmek istiyormuşsun beni, buradayım...''

Hercai 58. bölüm 2. fragmanı: ''Öldürmek istiyormuşsun beni, buradayım...''
07.02.2021 10:29
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Hercai 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile yeni yılla birlikte izleyiciyi pazar günleri karşılayan Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 58. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 58. yeni bölüm 2. fragmanında, ''Öldürmek istiyormuşsun beni, buradayım...'' sözü dikkat çekiyor.


Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

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