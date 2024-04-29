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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 16:24 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 16:38

Kayseri'den İstanbul'a yürüyen adama kamyonet çarptı! 'Enerji İçeceği' videolarıyla bilinen fenomen Neşet Turan canlı yayında vefat etti! Kaza anı videosu izle!

CZN Burak’ın restoranına gitmek için Kayseri'den İstanbul'a yürüyen adama kamyon çarptı. 'Enerji İçeceği' videolarıyla bilinen fenomen Neşet Turan canlı yayında hayatını kaybetti. Neşet Turan'ın son anlarının kameraya yansıdığı kaza anına dair o anlar anbean görüntülendi. İşte ''Yürüyen adam'' ve ''Enerji içeceği'' videolarıyla ünlü olan fenomen Neşet Turan'ın öldüğü kazanın videosu.

Kayseri'den İstanbul'a doğru yürüyerek gitmek üzere yola çıkan Neşet Turan ve yanındaki iki arkadaşı, "Yürüyen Adamlar" olarak bilinen bir grup oluşturmuşlardı. Ancak dün akşam saatlerinde, umut dolu bu yolculukları trajik bir şekilde sona erdi.

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile yola çıktı.

Kendilerine 'Yürüyen Adamlar' tanımlaması yapan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan grubun videoları da milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Güzergah boyunca ilerleyen Neşet Turan, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı.

Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı.

Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şoför jandarma tarafından aranıyor.

Öte yandan cenazenin işlemler sonrası memleketi Kayseri'ye götürüleceği öğrenildi.

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