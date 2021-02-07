Hercai 58. bölüm fragmanı: "Benden bir şey mi saklıyorsun Reyyan?"

Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile yeni yılla birlikte izleyiciyi pazar günleri karşılayan Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 58. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 58. yeni bölüm fragmanında, "Benden bir şey mi saklıyorsun Reyyan?" sözü dikkat çekiyor.