Haberler Video Hercai Videoları Hercai 58. bölüm fragmanı: "Benden bir şey mi saklıyorsun Reyyan?"

Hercai 58. bölüm fragmanı: "Benden bir şey mi saklıyorsun Reyyan?"

Hercai 58. bölüm fragmanı:
07.02.2021 10:29
Ana Sayfa 00:45
Hercai 58. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 06:57
30 kişi 30 metre yükseklikte...
Ana Sayfa 02:25
Bursa'da korkutan yangın! Kısa...
Ana Sayfa 01:07
GOL | Bayer Leverkusen 2-1...
Ana Sayfa 13:06
"Saldırıların hiçbiri...
Ana Sayfa 02:10
Adana'da termometreler 32...
Ana Sayfa 00:19
Tacize uğrayan kadın o anları...
Ana Sayfa 14:23
Rekor üstüne rekor kırıyoruz
Ana Sayfa 01:43
Ceylan ve Bahar'ın yolunu...
Ana Sayfa 00:17
Fransa'da patlama: Yaralılar...
Ana Sayfa 00:41
Şanlıurfa'da ele geçirildi!...
Ana Sayfa 02:41
13,5 saat sonra yeniden...

Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile yeni yılla birlikte izleyiciyi pazar günleri karşılayan Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 58. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 58. yeni bölüm fragmanında, "Benden bir şey mi saklıyorsun Reyyan?" sözü dikkat çekiyor.


Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.
Hercai Videoları