Hercai 56. bölüm 2. fragmanı: "Herkesin kaybedeceği bir şey vardır..."

Hercai 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi güçlü oyuncu kadrosunun yer aldığı Hercai 56 yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Atv ekranlarında yayınlanan Hercai 56. bölüm 2. fragmanında"Herkesin kaybedeceği bir şey vardır..." sözü dikkat çekiyor.

Azize'den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden Azize'yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder. Bu sırada Cihan ise Yaren'i koruyabilmek için Azize'ye karşı bir oyun kurar. Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olur. Füsun'a engel olmak isteyen Azize, Hazar'ı ve Miran'ı koruyabilmek için hayatını ortaya koyarken Miran ise Dilşah'ın tek isteğini yerine getirmek üzere yola çıkar. Fakat onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır.