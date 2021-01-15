Hercai 55. bölüm 2. fragmanı: ''Sana sarılmam, dokunmam ama izin ver yüzünü göreyim...''

Hercai 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi güçlü oyuncu kadrosunun yer aldığı Hercai 55. yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Atv ekranlarında yayınlanan Hercai 55. bölüm 2. fragmanında ''Sana sarılmam, dokunmam ama izin ver yüzünü göreyim...'' sözü dikkat çekiyor.