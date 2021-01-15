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Hercai 55. bölüm 2. fragmanı: ''Sana sarılmam, dokunmam ama izin ver yüzünü göreyim...''

Hercai 55. bölüm 2. fragmanı: ''Sana sarılmam, dokunmam ama izin ver yüzünü göreyim...''
15.01.2021 16:49
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Hercai 55. bölüm fragmanı
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Hercai 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi güçlü oyuncu kadrosunun yer aldığı Hercai 55. yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Atv ekranlarında yayınlanan Hercai 55. bölüm 2. fragmanında ''Sana sarılmam, dokunmam ama izin ver yüzünü göreyim...'' sözü dikkat çekiyor.


Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.
Hercai Videoları