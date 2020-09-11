Hercai 39. yeni bölüm fragmanı izle

11.09.2020 22:41

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 39. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Yeni fragman "Sevdalandım, öldüm dediğim yerde can buldum..." başlığıyla yayınlandı. İşte Hercai 39. yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.

MİRAN'IN DESTEĞİ

Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

MİRAN'IN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI

Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler.

AZİZE'NİN ŞADOĞLU KONAĞINDA İNTİKAM PLANLARI

Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

SON KOZLAR PAYLAŞILIYOR

Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.