Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi, bugün cezaevi firarisi bir şahsın neden olduğu kan donduran bir rehine krizine sahne oldu. Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren zanlı, girdiği ikamette adeta katliam denemesi yaptı.

Polisi Görünce Ailesini Rehin Aldı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U., emniyet güçlerinin operasyon düzenlediğini fark edince kaçmak yerine evde bulunan eniştesini, iki yeğenini ve sevgilisi Gülbahar Ç.'yi silah zoruyla rehin aldı. Polislere kurşun yağdıran zanlı, evin içinde yaşanan arbede sırasında sevgilisini ayağından vurarak yaraladı.

İş Merkezine Kaçtı, Bir Kişiyi Daha Rehin Aldı

Evdeki rehineleri bırakıp kaçmaya çalışan Latif U., bölgedeki bir iş merkezine daldı. Burada da kıstırılan zanlı, içerideki bir vatandaşı daha rehin alarak direnişini sürdürdü. Özel Harekat ekiplerinin çevreyi kuşatması ve uzman psikologların devreye girmesiyle bölgede müzakere süreci başlatıldı.

O Dehşet Anları Kamerada

Olayın en çarpıcı görüntüsü ise bir vatandaşın kaydettiği videoyla ortaya çıktı. Görüntülerde, Latif U.'nun yaraladığı sevgilisi Gülbahar Ç.'nin başına silah dayayarak tehditler savurduğu anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında yaşanan bu şiddet sarmalı, zanlının ikna çabaları sonucu silahını bırakıp teslim olmasıyla son buldu.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Silahla yaralanan Gülbahar Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan cezaevi firarisi Latif U. ise geniş güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.