Bursa'nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi, bugün öğle saatlerinde trajik bir ölüme sahne oldu. Bölge halkının ulaşımı kısaltmak için sık sık kullandığı güzergahta, doğanın uyarısını fark edemeyen yaşlı adamın aracı sulara gömüldü.

Yükselen Dereyi Fark Edemedi

Olay, saat 13.00 sıralarında Canbalı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyreden 72 yaşındaki Turan Babaoğlu, ana yol yerine Canbalı deresi üzerindeki kestirme yolu kullanmak istedi. Ancak son dönemdeki yağışlar sebebiyle su seviyesi yükselen dere, Babaoğlu'nun aracını saniyeler içinde yuttu.

Ekipler Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların aracın sulara kapıldığını ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekibi sevk edildi. Suyun bulanıklığı ve derinliği nedeniyle arama çalışmalarında güçlük yaşanırken, bölgeye gelen dalgıç polisler su altında hummalı bir çalışma başlattı.

Dalgıçlar Cansız Bedenine Ulaştı

Yapılan arama çalışmaları sonucunda aracın yeri suyun derinliklerinde tespit edildi. Araç içerisindeki sürücü Turan Babaoğlu'na ulaşan ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Babaoğlu'nun cansız bedeni ve suya gömülen aracı, vinç ve iş makineleri yardımıyla dereden çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Bölge Sakinlerinin "Kestirme" Alışkanlığı

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre, Canbalı Köprüsü altındaki bu güzergahın, trafiğe takılmak istemeyen sürücüler tarafından sürekli "kestirme" olarak kullanıldığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda bu tarz riskli alanların kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.