Bursa'da kestirme yol faciası! Dere aracı yuttu: 1 ölü
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yağış nedeniyle yükselen dereden "kestirme" yolu kullanarak geçmek isteyen 72 yaşındaki Turan Babaoğlu, suların içinde mahsur kalarak can verdi. Aracın tamamen suya gömüldüğü feci olayda, dalgıç ekiplerinin saatler süren çalışması acı sonu değiştiremedi.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi, bugün öğle saatlerinde trajik bir ölüme sahne oldu. Bölge halkının ulaşımı kısaltmak için sık sık kullandığı güzergahta, doğanın uyarısını fark edemeyen yaşlı adamın aracı sulara gömüldü.
Yükselen Dereyi Fark Edemedi
Olay, saat 13.00 sıralarında Canbalı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyreden 72 yaşındaki Turan Babaoğlu, ana yol yerine Canbalı deresi üzerindeki kestirme yolu kullanmak istedi. Ancak son dönemdeki yağışlar sebebiyle su seviyesi yükselen dere, Babaoğlu'nun aracını saniyeler içinde yuttu.
Ekipler Seferber Oldu
Çevredeki vatandaşların aracın sulara kapıldığını ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekibi sevk edildi. Suyun bulanıklığı ve derinliği nedeniyle arama çalışmalarında güçlük yaşanırken, bölgeye gelen dalgıç polisler su altında hummalı bir çalışma başlattı.
Dalgıçlar Cansız Bedenine Ulaştı
Yapılan arama çalışmaları sonucunda aracın yeri suyun derinliklerinde tespit edildi. Araç içerisindeki sürücü Turan Babaoğlu'na ulaşan ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Babaoğlu'nun cansız bedeni ve suya gömülen aracı, vinç ve iş makineleri yardımıyla dereden çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Bölge Sakinlerinin "Kestirme" Alışkanlığı
Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre, Canbalı Köprüsü altındaki bu güzergahın, trafiğe takılmak istemeyen sürücüler tarafından sürekli "kestirme" olarak kullanıldığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda bu tarz riskli alanların kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.