Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 13:15

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma kapsamında eski koruması Beşir Ömer Demir'in savcılık ifadesinde cinsel saldırı ve baskı iddiaları gündeme geldi. Demir, 2021 yılından itibaren yaşandığını öne sürdüğü olayları anlattı; ters ilişki görüntüleri, gizlilik sözleşmesi, 150 bin dolarlık ödeme ve 200 bin dolara montaj raporu alındığı iddiaları da dosyaya ilişkin haberlerde yer aldı.

Sarıgül, suçlamaları reddederek eski korumasının iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Görüntülerin kaydedilmesi ve rapor hazırlanmasıyla ilgili iddialar ile tarafların beyanları, adli makamların değerlendirmesine bağlı. İddialar kesinleşmiş yargı kararıyla sabit değil.