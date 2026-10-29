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Mustafa Sarıgül hakkında koruma Beşir Ömer Demir’in cinsel saldırı iddiaları: Eski korumasının ifadesinde ters ilişki görüntüleri ve montaj raporu

Mustafa Sarıgül hakkında koruma Beşir Ömer Demir’in cinsel saldırı iddiaları: Eski korumasının ifadesinde ters ilişki görüntüleri ve montaj raporu

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Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında eski koruması Beşir Ömer Demir’in savcılık ifadesinde yer alan iddialar gündeme geldi. Demir, 2021 yılından itibaren cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürerken, basına yansıyan ters ilişki görüntülerinin gerçek olduğunu iddia etti. Görüntüler için 200 bin dolara montaj raporu alındığı ve kendisine 150 bin dolar ödendiği yönündeki iddialar da dosyaya ilişkin haberlerde yer aldı. Sarıgül ise suçlamaları reddederek iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma kapsamında eski koruması Beşir Ömer Demir'in savcılık ifadesinde cinsel saldırı ve baskı iddiaları gündeme geldi. Demir, 2021 yılından itibaren yaşandığını öne sürdüğü olayları anlattı; ters ilişki görüntüleri, gizlilik sözleşmesi, 150 bin dolarlık ödeme ve 200 bin dolara montaj raporu alındığı iddiaları da dosyaya ilişkin haberlerde yer aldı.

Sarıgül, suçlamaları reddederek eski korumasının iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Görüntülerin kaydedilmesi ve rapor hazırlanmasıyla ilgili iddialar ile tarafların beyanları, adli makamların değerlendirmesine bağlı. İddialar kesinleşmiş yargı kararıyla sabit değil.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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