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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Cinsel saldırı suçlamasıyla 10 kişiye gözaltı

Sarıgül soruşturmasında kan donduran gelişme! Cinsel saldırı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Şişli Belediyesi görevlisi, yakın korumalar ve abla-kardeşin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Cinsel saldırı suçlamasıyla 10 kişiye gözaltı

Sarıgül soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Adli makamlarca yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Cinsel saldırı suçlamasıyla 10 kişiye gözaltı-2

A Haber Muhabiri Kadir Mercan'ın verdiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Sarıgül soruşturması kapsamında cinsel saldırı iddialarına yönelik 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şişli Belediyesi'nde lise kamplarından sorumlu olarak bilinen A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi ve istismar edildiği iddia edilen abla-kardeş ve görüntülerin çekildiği esnada orda olan temizlik görevlisi dahil 10 kişi gözaltına alındı.

İki adet soruşturma yürütülüyor ve bu gözaltılar da cinsel saldırılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti.

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