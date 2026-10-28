A Haber Muhabiri Kadir Mercan'ın verdiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Sarıgül soruşturması kapsamında cinsel saldırı iddialarına yönelik 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şişli Belediyesi'nde lise kamplarından sorumlu olarak bilinen A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi ve istismar edildiği iddia edilen abla-kardeş ve görüntülerin çekildiği esnada orda olan temizlik görevlisi dahil 10 kişi gözaltına alındı.

İki adet soruşturma yürütülüyor ve bu gözaltılar da cinsel saldırılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti.