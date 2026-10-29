Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 11:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Aslanlı Yol'da yürüyen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma kararlılığını dile getirdi ve Atatürk'ün milli dava hakkındaki sözlerini hatırlattı.