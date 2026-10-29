29 Ekim’de devlet erkanı Anıtkabir’de: Başkan Erdoğan’dan Anıtkabir Özel Defteri’ne milli dava vurgulu Türkiye Yüzyılı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, mesajında Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma kararlılığını vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Aslanlı Yol'da yürüyen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma kararlılığını dile getirdi ve Atatürk'ün milli dava hakkındaki sözlerini hatırlattı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber