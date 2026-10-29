Sarıgül dosyasında cinsel istismar ve rant usulsüzlüğü itirafları: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Sarıgül'ün eski yakın koruması Ömer D. ile eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D.'nin ifadelerinde cinsel istismar iddialarında bulunduğu öne sürüldü. Bu ifadelerin ardından aralarında Sarıgül'ün yakın çevresinden kişilerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturma dosyasında otopark ve imar işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları da yer aldı.
Alman iş insanları şikayetçi oldu. Yeni Partili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil tutuklandı. Gözaltına alınan yakın koruma Ömer D. ise itirafçı oldu. 2021'den itibaren Sarıgül'ün cinsel saldırılarına maruz kaldığını anlattı.
"GENÇLİK KAMPINDA TANIŞTIM"
İşte korumanın itirafları: "Zincirlikuyu'- daki lisede okudum. O dönemde Şişli Belediyesi gençlik kampı düzenliyordu. Sarıgül de dönemin Belediye Başkanı olduğundan kampa katılmıştı. Kamplardan sorumlu Abdülkadir Sezgin beni Sarıgül ile tanıştırdı. 2015'de Sarıgül'ün ekibinde çalışmaya başladım. 2020'de evlendim.
Nikah şahidim Sarıgül'dü. 2021'den itibaren Sarıgül'ün cinsel saldırısına maruz kaldım. Saldırılar Sarıgül'ün İstanbul'daki Platin Konutları ile Ankara'daki Angora Evleri'nde yaşandı. Görüntüler 2024'de kamuoyuna yansıdı. Sarıgül bana konuşmamam için 100 bin euroluk cezai şart içeren sözleşme imzalattırdı. Sosyal medyaya düşen şantaj kaseti Sarıgül'ün temizlikçisi Firuzan ile şoför Turgut A., tarafından gizlice kayda alındı."
SKANDALLAR BİTMİYOR
Soruşturmada gözaltına alınan eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D. de itirafçı oldu. Kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını anlattı. Savcılık itirafların ardından düğmeye bastı. Abdülkadir Sezgin, Sarıgül'ün 2 koruması, Ankara'daki berberi, lise öğrencisiyken istismara uğrayan abla-kardeş ile temizlikçinin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi.
OTOPARK RANTI SORUŞTURMADA
Sarıgül'ün eski belediye bürokratı Hulki Ş. de itirafçı oldu: Sarıgül belediye başkanıyken Okmeydanı'nda yarısı eski bakan İbrahim Özdemir'e, yarısı ise Şişli Belediyesi'ne ait olan değerli arsa "yeşil alan" vaadiyle kapatıldı. Kayıt dışı otopark olarak işletildi.
Sarıgül'ün ağabeyi Metin Sarıgül de bu otoparka ortak yapıldı. Söz konusu arsa daha sonra Altınbaş Ailesi üzerinden Sarıgül adına devralındı. Üzerine gökdelen yapıldı. Sarıgül Ailesi milyarlarca TL'lik rant sağladı. Bu arada Sarıgül, para yüzünden köylüsü müteahhit Selami Cengiz'i darp etti.
Mustafa Sarıgül'ün cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Ardından bilgi işlem müdürü Caner D., Sarıgül tarafından istismar edildiğini itiraf etti.
Savcılık harekete geçti. Aralarında Sarıgül'ün berberi ve temizlikçisinin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber: Deniz Yusufoğlu