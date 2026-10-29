Sarıgül soruşturması, eski gelini Fatoş Altınbaş’ın ailesine de uzandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



OTOPARK RANTI SORUŞTURMADA



Sarıgül'ün eski belediye bürokratı Hulki Ş. de itirafçı oldu: Sarıgül belediye başkanıyken Okmeydanı'nda yarısı eski bakan İbrahim Özdemir'e, yarısı ise Şişli Belediyesi'ne ait olan değerli arsa "yeşil alan" vaadiyle kapatıldı. Kayıt dışı otopark olarak işletildi.



Sarıgül'ün ağabeyi Metin Sarıgül de bu otoparka ortak yapıldı. Söz konusu arsa daha sonra Altınbaş Ailesi üzerinden Sarıgül adına devralındı. Üzerine gökdelen yapıldı. Sarıgül Ailesi milyarlarca TL'lik rant sağladı. Bu arada Sarıgül, para yüzünden köylüsü müteahhit Selami Cengiz'i darp etti.



Mustafa Sarıgül'ün cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Ardından bilgi işlem müdürü Caner D., Sarıgül tarafından istismar edildiğini itiraf etti.

Savcılık harekete geçti. Aralarında Sarıgül'ün berberi ve temizlikçisinin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Haber: Deniz Yusufoğlu



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