Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 18:32

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Güzeldere Tüneli'ne varmadan önceki kara yolu kesiminde üç araç çarpıştı. Saat 16.10 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve üç farklı itfaiye grup amirliğinden ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.