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Van Gürpınar’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü ağır 10 kişi yaralandı

Van Gürpınar’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü ağır 10 kişi yaralandı

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Van’ın Gürpınar ilçesinde Güzeldere Tüneli’ne varmadan önceki kara yolu kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Saat 16.10 sıralarında yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Güzeldere Tüneli'ne varmadan önceki kara yolu kesiminde üç araç çarpıştı. Saat 16.10 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve üç farklı itfaiye grup amirliğinden ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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