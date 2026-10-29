Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 12:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Mersin'de sağanak, Erdemli ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; bazı araçlar arızalandı.

Akdeniz Mahallesi'nde ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, bazı eşyalarını dışarı çıkardı. Evini su basan bir vatandaş büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Ekipler, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.