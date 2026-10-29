Mersin Erdemli’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü! Araçlar yollarda kaldı, evleri su bastı
Mersin’in Erdemli ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken bazı araçlar su birikintilerinde arızalandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Akdeniz Mahallesi’nde vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken, mağduriyet yaşayan bir kişi yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Mersin'de sağanak, Erdemli ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; bazı araçlar arızalandı.
Akdeniz Mahallesi'nde ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, bazı eşyalarını dışarı çıkardı. Evini su basan bir vatandaş büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Ekipler, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber