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60. Yıl Göztepe Parkı'ndan hareket eden konvoy, Bağdat Caddesi üzerinden Kadıköy yönüne ilerledi. Çevredeki vatandaşların da bayraklarla katıldığı kortej, Kızıltoprak'ta sona erdi.

Kadıköy'de Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kortej geçişi gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 klasik otomobilin katıldığı etkinlikte araçlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.