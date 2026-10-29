Kadıköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller kortej yaptı
İstanbul Kadıköy’de yaklaşık 50 klasik otomobil, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla kortej geçişi yaptı. Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı’nda bir araya gelerek Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen araçlarıyla yola çıktı. Bağdat Caddesi üzerinden Kadıköy istikametine ilerleyen konvoya çevredekiler de ellerindeki bayraklarla eşlik etti. Kortej, Kızıltoprak’ta sona erdi.
Kadıköy'de Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kortej geçişi gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 klasik otomobilin katıldığı etkinlikte araçlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.
60. Yıl Göztepe Parkı'ndan hareket eden konvoy, Bağdat Caddesi üzerinden Kadıköy yönüne ilerledi. Çevredeki vatandaşların da bayraklarla katıldığı kortej, Kızıltoprak'ta sona erdi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber