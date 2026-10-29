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AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, güzergâhta sık sık kaya düşmesi yaşandığını belirterek alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Karayollarının sorumluluk alanındaki yamaç temizliğine Trabzon'dan gelen IRATA sertifikalı profesyonel dağcı ekipler de katılıyor.

Şırnak'ta kaya düşmesi ve heyelan riskini azaltmak amacıyla Komato bölgesindeki dağlık yamaçlarda çalışma yürütülüyor. AFAD ve Karayolları ekiplerinin koordinasyonundaki çalışmalarda, riskli kaya blokları kontrollü şekilde düşürülüyor.