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Şırnak’ta kaya düşürme operasyonu başladı! Ekipler dağlık yamaçlarda dev kayaları kontrollü şekilde düşürüyor! O anlar kamerada

Şırnak’ta kaya düşürme operasyonu başladı! Ekipler dağlık yamaçlarda dev kayaları kontrollü şekilde düşürüyor! O anlar kamerada

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Şırnak’ta heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı ekipler harekete geçti. Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü ile Uludere ilçesine bağlı Haburiki köyü arasındaki Komato bölgesinde, risk oluşturan kayalar kontrollü şekilde düşürülüyor. AFAD ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, yol güzergâhındaki tehlikeli kaya blokları temizleniyor. Trabzon’dan gelen IRATA sertifikalı profesyonel dağcı ekipler de yamaç temizliği çalışmalarına katılıyor.

Şırnak'ta kaya düşmesi ve heyelan riskini azaltmak amacıyla Komato bölgesindeki dağlık yamaçlarda çalışma yürütülüyor. AFAD ve Karayolları ekiplerinin koordinasyonundaki çalışmalarda, riskli kaya blokları kontrollü şekilde düşürülüyor.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, güzergâhta sık sık kaya düşmesi yaşandığını belirterek alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Karayollarının sorumluluk alanındaki yamaç temizliğine Trabzon'dan gelen IRATA sertifikalı profesyonel dağcı ekipler de katılıyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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