Zehir tacirlerine darbe! Evlerinden tarihi eser ve uyuşturucu çıktı

Kastamonu polisinin teknik takibi sonucu iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Narkotik ve asayiş ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokakları zehirleyen şahıslara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), önceden belirlenen iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Cephanelik Gibi Ev: Her Şey Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 114,20 gram bonzai, uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddeler, sentetik ecza hapları, hassas terazi ve uyuşturucu seyreltmede kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Ayrıca evlerde yapılan detaylı aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 2 adet tarihi eser niteliğinde obje ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 595 TL nakit paraya el konuldu.

