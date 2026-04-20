Bursa'da feci kaza: Hakimiyeti kaybeden sürücü yola savruldu

Bursa'nın İznik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İznik-Orhangazi karayolu Boyalıca Mahallesi Mahmudiye girişi mevkiinde yaşanan olayda, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yola savruldu.

Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 16 BZB 583 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.